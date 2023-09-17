Президент Росії Владімір Путін та президент Північної Кореї Кім Чен Ин 13 вересня в Амурській області Росії підписали низку домовленостей, які стосуються окупованих територій України, повідомив у неділю, 17 вересня, «Центр національного спротиву».

України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, кремлівський диктатор вмовив колегу з Пхеньяна відкрити свої «дипломатичні представництва» у Донецьку та Луганську. Головне завдання таких псевдодипломатичних установ – сприяння завезенню на окуповані території робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах.

«Такі дії кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої РФ чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій», – наголосили в ЦНС.

У ЦНС нагадали, що навесні та влітку цього року вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах підтримки російських окупаційних військ, зазначається в повідомленні.

Також у ЦНС нагадали, що наприкінці липня цього року міністерство закордонних справ Росії утворило на окупованих територіях Донецької та Луганської областей свої регіональні «представництва». Завдання цих установ – залучити іноземців до трудової міграції та сприяти у створенні ними своїх підприємств.