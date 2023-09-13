Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибуває на російський космодром «Восточний» для зустрічі з Путіним

Росія вже отримує від Північної Кореї боєприпаси, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі NV на тлі візиту лідера КНДР до Росії.

«Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише [угоду про постачання боєприпасів], це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження з Північної Кореї», – сказав Буданов.

За його словами, передусім йдеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, а також про ракети до РСЗВ «Град». Крім того, КНДР передає Росії танкові снаряди.

«На жаль, для нас Північна Корея — це серйозний виробник озброєнь, тому що вони здатні робити їх у великих кількостях — такий об'єм Росія видавати не здатна», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії вранці 12 вересня. 13 вересня він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. ЗМІ писали, що, ймовірно, президенти двох країн домовлятимуться про постачання зброї. США вже назвали ці перемовини «тривожними».