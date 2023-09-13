Буданов заявив, що Росія вже отримує зброю від Північної Кореї
КНДР постачає зброю до Росії вже півтора місяця
Росія вже отримує від Північної Кореї боєприпаси, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі NV на тлі візиту лідера КНДР до Росії.
«Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише [угоду про постачання боєприпасів], це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження з Північної Кореї», – сказав Буданов.
За його словами, передусім йдеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, а також про ракети до РСЗВ «Град». Крім того, КНДР передає Росії танкові снаряди.
«На жаль, для нас Північна Корея — це серйозний виробник озброєнь, тому що вони здатні робити їх у великих кількостях — такий об'єм Росія видавати не здатна», – зазначив Буданов.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії вранці 12 вересня. 13 вересня він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. ЗМІ писали, що, ймовірно, президенти двох країн домовлятимуться про постачання зброї. США вже назвали ці перемовини «тривожними».