Жінкам пропонують долучитися до війни проти України в обмін на свободу

У Росії стартувала нова кампанія з вербування людей на війну проти України. Цього разу росіяни почали активно залучати засуджених жінок з виправних колоній Росії, яким пропонують гроші та роботу, повідомили у прес-службі Центру національного спротиву у п’ятницю, 12 квітня.

За даними ЦНС, вербуванню підлягають жінки, які перебувають у виправних колоніях Росії. До місця їхнього ув’язнення приїжджають агітатори та закликають вступати до російської армії.

«Агітатори від міністерства нападу РФ насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому», – повідомили у прес-службі ЦНС.

Часто засуджені жінки погоджуються на такі умови, вірячи, що повернуться з України живими. Скільки вже засуджених жінок завербували росіяни, у прес-службі ЦНС не уточнили.

Нагадаємо, 10 квітня у прес-службі ГУР повідомили, що російська ФСБ шукає у Канаді агентів для співпраці. Зокрема, росіяни шукають агентів-двійників у серед іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом СРСР.