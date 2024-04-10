Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) намагається знайти у Канаді іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних країн світу, та завербувати на службу Москві. Про це у середу, 10 квітня повідомили у прес-службі Головного управління розвідки.

За даними ГУР, росіяни шукають агентів-двійників у серед іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу. Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

Одне із таких звернень ФСБ поширили у березні 2024 року у вигляді листівки-додатку до друкованого видання «Наша Канада». У ГУР пояснюють, що це – газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах європейських товарів, російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах Торонто.

«Цікаво, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур», – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія готує наступальні дії на сході України. За його словами, окупанти готують наступ наприкінці весни чи на початку літа. Голова ГУР додав, що ситуація на фронті залишається складною.