За словами Кирила Буданова, росіяни наступатимуть на Донбас з кінця весни - початку літа

Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія готує наступальні дії на сході України. За його словами, окупанти готують наступ наприкінці весни чи на початку літа.

В інтерв’ю для ARD, опублікованому у неділю, 7 квітня, Кирило Буданов повідомив, що росіяни зосередяться на східному напрямку та намагатимуться захопити стратегічні міста. Орієнтовний час наступу окупантів – весна-літо 2024 року.

«Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуться в бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку Покровська», – заявив Кирило Буданов.

Голова ГУР додав, що ситуація на фронті залишається складною, проте контрольованою. Таку ж думку висловив 6 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у зведенні про стан справ на східному та південному напрямках.

За словами головнокомандувача, на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ піхотою за підтримки бронетехніки. Найбільш жорстокі бої ведуться в районі Часового Яру, Первомайського та Водяного.

Водночас Олександр Сирський заявив, що на двох напрямках ЗСУ мають тактичний успіх. Йдеться про Куп’янський та Лиманський напрямок.