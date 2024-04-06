Ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямку залишається складною

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував про ситуацію на фронті, розповівши про стан справ на східному та південному напрямку. Станом на суботу, 6 квітня, українці мають тактичний успіх на Лиманському та Куп’янському напрямках, повідомив Сирський на своїй сторінці в Telegram.

За словами Олександра Сирського, росіяни продовжують здійснювати спроби штурмів на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку. Для штурмів окупанти застосовують піхоту за підтримки бронетехніки.

«Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», – повідомив головнокомандувач.

Олександр Сирський зазначив, що ситуація на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках також залишається напруженою. Зокрема, росіяни локально та безрезультатно наступають в районах Білогорівки, Веселого, Роботиного та Вербового, а також намагаються витіснити Сили оборони з плацдарму на лівобережжі Дніпра в районі Кринки.

Водночас головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські військовослужбовці мають певний тактичний успіх на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, 4 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Президент зазначив, що в умовах снарядного голоду та суттєвого сповільнення у постання ЗСУ показують хороші результати зі стримування ворога.