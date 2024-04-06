Олександр Сирський повідомив про тактичний успіх ЗСУ на двох ділянках фронту
Водночас ще на трьох напрямках ситуація залишається дуже складною
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував про ситуацію на фронті, розповівши про стан справ на східному та південному напрямку. Станом на суботу, 6 квітня, українці мають тактичний успіх на Лиманському та Куп’янському напрямках, повідомив Сирський на своїй сторінці в Telegram.
За словами Олександра Сирського, росіяни продовжують здійснювати спроби штурмів на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку. Для штурмів окупанти застосовують піхоту за підтримки бронетехніки.
«Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», – повідомив головнокомандувач.
Олександр Сирський зазначив, що ситуація на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках також залишається напруженою. Зокрема, росіяни локально та безрезультатно наступають в районах Білогорівки, Веселого, Роботиного та Вербового, а також намагаються витіснити Сили оборони з плацдарму на лівобережжі Дніпра в районі Кринки.
Водночас головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські військовослужбовці мають певний тактичний успіх на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, 4 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Президент зазначив, що в умовах снарядного голоду та суттєвого сповільнення у постання ЗСУ показують хороші результати зі стримування ворога.