Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування російських окупантів. Про це він заявив у четвер, 4 квітня, у вечірньому відеозверненні після проведення Ставки верховного головнокомандувача.

За словами голови держави, на Ставці слухали головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

«Також на Ставці був ще один детальний звіт – Головкома – щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші», – заявив Зеленський.

Також обговорювалися закупівля безпілотників та засобів РЕБ, засобів протиповітряної оборони. Зокрема, на Ставці заслухали звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і про підготовку нових угод. Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми.

Також були наведені дані розвідок про подальші плани ворога та дії ЗСУ у відповідь.

«Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Стійкість кожного – це стійкість усієї нашої України», – заявив голова держави.

Крім того, прозвучала доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. Зокрема, були озвучені результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.