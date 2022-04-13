Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія оголосила в Криму і прикордонних зонах «жовтий рівень терористичної загрози», щоб організувати переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України. Водночас Супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки, які засвідчують просування російських військ у Бєлгородській області до сходу України.

«До 26 квітня Російська Федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий “жовтий рівень терористичної загрози”. Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України», – сказано у ранковому зведенні Генштабу вранці в середу, 13 квітня.

Водночас приватна американська супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки, зроблені 11 квітня, які засвідчують просування російських військ у Бєлгородській області (межує з Харківщиною) до сходу України.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf — Maxar Technologies (@Maxar) April 12, 2022

Крім того, російські загарбники продовжують перекидання до України так званих «добровольців». За інформацією Генштабу, в Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.