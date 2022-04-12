Президент Росії Владімір Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

«Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона просить дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу», – сказав Путін на прес-конференції у вівторок, 12 квітня, повідомила «Українська правда».

Потім, за словами президента країни-агресорки, Росія нібито почала створювати умови для «продовження договірного процесу», а натомість зіткнулися з нібито «провокацією в Бучі». Зазначимо, що Росія не визнає звірств своїх військових у цьому місті і вважає фото-і відеоматеріали, на яких зображено велику кількість вбитих людей, постановкою.

«І що найголовніше – українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки – це одне, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто знову повернулися в тупикову для себе та для всіх нас ситуацію», – сказав Путін.

Він також додав, що нібито 11 квітня йому «сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів», але подробиць він поки що не знає.

Нагадаємо, дані іноземних розвідок свідчать про те, що Росія спробує здійснити повторний наступ на Донбас. У свою чергу, у НАТО вважають, що другий етап російського вторгнення буде кривавішим за перший і охопить більше територій сходу і півдня України.