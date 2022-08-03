Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Москву в умисній затримці доставки турбіни через відмову надати документи, необхідні для транспортування цього елемента до Росії.

«Немає причин, чому ця доставка не могла відбутися», – сказав Шольц у середу, 3 серпня, пише «Радіо Свобода».

За його словами, Москва лише мала сказати, що хоче отримати турбіну і надати необхідну митну інформацію для транспортування її до Росії.

Нагадаємо, російський державний енергетичний гігант «Газпром» з 27 липня скоротив прокачування через трубопровід «Північний потік-1» до Німеччини до 20% потужності. Москва пояснила цей крок тим, що вона не отримала турбіну після того, як її відправили на технічне обслуговування до Канади.

І Німеччина, і ЄС заявили, що немає технічного обґрунтування для скорочення поставок газу, і заявили, що дії Росії є політично мотивованими та пов’язані з санкціями ЄС через вторгнення Росії в Україну.

Турбіна, про яку йдеться, і яка потрібна для газопроводу «Північний потік-1» перебувала на ремонті в Канаді і через санкції затрималася там на деякий час. Зрештою на прохання Німеччини Канада зробила виняток і дозволила вивезти турбіну до цієї країни. З 18 липня турбіна перебуває в Німеччині, але «Газпром» її не забирає.