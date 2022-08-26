Росія продовжує постачати у Сполучені Штати товари вартістю в понад мільярд доларів на місяць. Попри накладені санкції через повномасштабне вторгнення в Україну торгівля окремими товарами продовжується, йдеться у статті агенції Associated Press.

«Шість місяців тому, після вторгнення Росії в Україну, президент [США] Джо Байден пообіцяв “завдати болю” і завдати “нищівного удару” Владіміру Путіну через торгові обмеження на такі товари, як горілка, діаманти та бензин. Але сотні інших видів несанкціонованих товарів на мільярди доларів […] продовжують надходити до портів США», – стверджує Associated Press.

За підрахунками агенції, з кінця лютого з Росії до США надійшли понад 3600 партій дерева, металів, ґуми та інших товарів – це майже удвічі менше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року (близько 6000 поставок).

Серед найбільших товарних позицій у російському імпорті США:

дерево (1294 партій);

метали (909 партій);

продовольство (341);

нафта і газ (209);

ґума (179);

добрива (102);

запчастини (67);

радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).

Як пояснює голова Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джим О’Браян, повністю заблокувати торгівлю з Росією неможливо, оскільки це може негативно вплинути на світову торгівлю; крім того, в деяких випадках такі санкції більше б шкодили США, аніж Росії.

Ще одна з причин такої торгівлі, як вказує AP, – суперечність із санкціями Британії та ЄС, унаслідок чого виникає плутанина, оскільки вони і США публікують окремі санкційні списки. Як наслідок, принаймні одна російська компанія, яка постачає метал російській оборонній промисловості, досі торгує з американськими і європейськими фірмами.

Деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не лише не планує забороняти, а й заохочує купувати – йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення Росії в Україну прибуло понад 100 партій. Енергоресурси з Росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

У деяких випадках митним органам США важко встановити країну походження товару: наприклад, американські компанії продовжують імпортувати нафту з Казахстану через російські порти, навіть якщо вона змішана з російською. Водночас багато американських компаній вирішують відмовлятися від російських товарів, зазначається у статті.

Журналісти уточнили, що двостороння торгівля США і Росії ніколи не була великою, тому більший вплив на державу-агресора мають експортні заборони Штатів, передусім технологічні, а також заморожування активів російського Центробанку на Заході.

Також зазначимо, що США надали Україні найбільше військової допомоги для протистояння російському вторгненню – сума цієї допомоги вже склала майже 13,6 млрд доларів.