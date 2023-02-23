Російські війська продовжать наступати під Вугледаром, але навряд чи зможуть досягти успіху. Про це йдеться у зведенні розвідки британського міноборони, опублікованому вранці 23 лютого.

Зазначається, що впродовж останніх 48 годин тривали запеклі бої на Бахмутському напрямку.

«На півдні Донецької області Вугледар знову зазнав сильного обстрілу. Існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, незважаючи на невдалі атаки на початку лютого і наприкінці 2022 року, які дорого їм обійшлися», – прогнозують британські розвідники.

За їхніми даними, східна група військ Росії, ймовірно, як і раніше, несе відповідальність за Вугледарську операцію.

«Її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач. Однак навряд чи Мурадов має достатню силу, здатну домогтися прориву», – вважають у розвідці Великої Британії.