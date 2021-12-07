Росія стягує танки та артилерію до лінії розмежування на Донбасі, – розвідка
Російські найманці грубо порушують домовленості про відведення важкого озброєння
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Українські розвідки повідомляють, що Росія, всупереч домовленостям, стягує до лінії зіткнення на окремих напрямках додаткові самохідні артустановки, танки та бойові машині піхоти. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки Міноборони.
Там зазначили, що Росія продовжує дестабілізацію ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. З цією метою командування російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти.
Крім того, на передових позиціях бойовики збільшили кількість снайперських пар. Також зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.
Українська розвідка наголосила, що такі дії є грубим порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.
Нагадаємо, що на тлі стягування російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації Росією ситуації в Україні.
В Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. В Кремлі всі звинувачення в ескалації відкидають.