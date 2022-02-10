Масштабне перекидання в Білорусь військ викликало занепокоєння країн Заходу

У четвер, 10 лютого, в Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Про це повідомляє BBC.

Проведення навчань було схвалено президентом РФ Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ще у грудні.

Кількість військовослужбовців та одиниць техніки, що беруть участь у навчаннях, не називалася. Відомо, що Росія відправила до Білорусі дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, зенітний ракетно-гарматний дивізіон «Панцир-С», багатоцільові винищувачі Су-35С та штурмовики Су-25СМ.

Масштабне перекидання в Білорусь військ викликало занепокоєння країн Заходу, оскільки російські війська концентруються неподалік білорусько-українського кордону.

Захід побоюється, що Росія нарощує угруповання на цих територіях для подальшого вторгнення до України. Загалом біля кордонів із Україною, за останніми оцінками, сконцентровано вже близько 130 тисяч російських військових. У НАТО, зокрема, вважають навчання у Білорусі найбільшою військовою операцією у цій країні з часів розпаду СРСР та завершення холодної війни.

Речниця Білого дому Джен Псакі вважає проведення Росією спільних з Білоруссю військових навчань як дії, спрямовані на ескалацію, пише «Укрінформ».

«Якщо ви поглянете на підготовку цих військових навчань - ми розглядаємо це як дії, спрямовані радше на ескалацію, ніж на деескалацію», – сказала офіційна представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що зосередження російських військ поблизу України, в тому числі в Білорусі, викликає занепокоєння Вашингтона.