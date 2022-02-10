Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордонів з Україною, зокрема на території Білорусії. Про це на брифінгу в Пентагоні заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

«Що стосується нарощування військ, то ми, як і раніше, спостерігаємо, зокрема в останню добу, як із глибини Росії продовжують надходити додаткові ресурси до українського кордону, зокрема на територію Білорусі», – заявив Кірбі.

При цьому представник Пентагону не оприлюднив конкретні цифри з розвідувальних звітів відомства, але повторив, що дані про чисельність військ РФ «продовжують зростати».

Кірбі також повідомив про наявність ознак передислокації «ближче до України додаткових батальйонних тактичних груп». Все це означає, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в регіоні, резюмував речник оборонного відомства США.

Нагадаємо, що Росія не припиняє нарощувати військову присутність впритул до кордонів України. РФ збільшує кількість важкої військової техніки, ракетних комплексів та стягує підрозділи внутрішніх військ для потенційного виконання поліцейських функцій на захоплених територіях.