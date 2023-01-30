На тлі запроваджених західних санкцій Росія та Іран об’єднали свої системи міжбанківського зв’язку та переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій. Про це пише Reuters.

Як повідомляється, після відновлення санкцій США проти Ірану у 2018 році внаслідок того, що Вашингтон відмовився від ядерної угоди Тегерана зі світовими державами 2015 року, Ісламська Республіка була відключена від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка є ключовою міжнародною банківською точкою доступу.

Подібні обмеження були накладені на деякі російські банки після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

«Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT... з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів, переказів або гарантій», – заявив заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

У той час як Центральний банк Росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що «близько 700 російських банків і 106 неросійських банків з 13 різних країн будуть підключені до цієї системи», не уточнюючи назв іноземних банків.

Зазначимо, що з початку війни в Україні Тегеран і Москва прагнули налагодити тісні двосторонні зв'язки. В умовах посилених економічних проблем, в основному через санкції США у зв'язку зі спірною ядерною роботою Тегерана, багато іранців відчувають на собі наслідки інфляції та безробіття. Інфляція підскочила до більш ніж 50%, що стало найвищим рівнем за останні десятиліття. Безробіття серед молоді залишається високим: понад 50% іранців опинилися за межею бідності.

Нагадаємо, що Євросоюз відключив від міжбанківської системи SWIFT ще три російські банки. Йдеться про найбільший російський банк «Сбербанк», а також «Россельхозбанк» та Московський кредитний банк. Обмеження запроваджене у межах шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.