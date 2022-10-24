МЗС України звинуватило Росію у діях, які призвели до затримки роботи зернового коридору через Чорне море. Відповідну заяву у понеділок, 24 жовтня, оприлюднило міністерство.

У заяві зазначається, що з 14 жовтня російські інспектори Стамбульського спільного координаційного центру значно продовжили перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерном або вже завантажені та прямують до пункту призначення. Через це понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор. За інформацією міністерства, їхня кількість зростає щодня.

«У нас є підстави вважати, що зволікання з перевірками Росією суден зернової ініціативи є політично мотивованими. Нещодавно російське керівництво без законних підстав намагалося поставити під сумнів зерновий коридор, вимагаючи нових переваг за згоду Москви продовжити угоду», – зазначено у заяві.

У міністерстві зазначили, що дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку.

«Затримки перевірок вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 млн тонн зерна – 10 мільйонів людей у всьому світі не отримали їжу вчасно через політичний порядок денний Росії», – вказано у заяві.

Україна закликала міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт українського зерна, вимагати від Росії «негайно припинити ці штучні затримки перевірок суден зернового коридору» і не дозволити Кремлю «тримати мільйони людей заручниками своїх голодних ігор».

Окрім того, Україна звернулася до секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати зволікання з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів у протоці Босфор.

Росія погрожує вийти із зернової угоди, якщо не будуть виконані її вимоги. За інформацією «Європейської правди», РФ надіслала ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря. Дія угоди завершується в листопаді.