Росія в серпні вивела з території Білорусі всю свою авіацію, крім одного штурмовика Су-25. Про це 8 вересня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За даними моніторингової групи, авіаційне угруповання ПКС РФ виведено ще 5 серпня. З аеродрому «Мачулищі» на аеродром «Сеща» (Брянська обл.) полетіли 11 вертольотів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) ВКС РФ. З аеродрому «Барановичі» в РФ вилетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

Більша частина з вертольотів і літаків, які вилетіли, перебувала в Білорусі з початку січня 2023 року. Таким чином, авіаційний компонент російських військ у Білорусі перестав існувати.

Станом на 1 вересня в Білорусі залишався тільки один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у «Мачулищі» 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром «Ліда».

Раніше сталовідомо, що російське командування в рамках ротації вивело майже всі підрозділи армії з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходилися російські військові в кількості 10-11 тисяч осіб. Однак на сьогодні росіяни не мають угруповання для вторгнення з території Білорусі в Україну.

Також у Білорусі вже демонтували понад половину табору ПВК «Вагнер». На початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів, а станом на 8 вересня, табір «Вагнера» налічує близько 130 наметів, або близько 45% від початкової кількості.