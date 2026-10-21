У ніч на середу, 21 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Україні. Під атаку потрапив вищий навчальний заклад в Кременчуці на Полтавщині, а також гіпермаркет «Епіцентр» в Умані на Черкащині.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що росіяни скоїли атаку на виш у Кременчуці близько 23:30 20 жовтня. Для удару окупанти застосували БпЛА. Згодом Дяківнич уточнив, що під атаку потрапив Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок атаки загорівся пʼятий поверх одного з навчальних корпусів університету. За попередніми даними, постраждали три людини, серед яких – 16-річна дитина. Дяківнич повідомив, що в неї діагностували струс головного мозку та контузію та госпіталізували.

Вже вранці 21 жовтня у пресслужбі ОВА повідомили про влучання дронів на двох локаціях у Полтавській громаді. Внаслідок атаки пошкоджена адмінбудівля та складські приміщення.

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Крім того, окупанти атакували ударними дронами Черкаську область. Вибухи прогриміли в Умані.

У пресслужбі Уманської міськради повідомили, що внаслідок атаки зруйнований приватний будинок, а також пошкоджена будівля готелю. Крім того, було влучання у будівлю гіпермаркету та його територію.

Хоч у міськраді не уточнили назви гіпермаркету, на оприлюднених фото видно фірмовий фасад мережі гіпермаркетів «Епіцентр».

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок удару не надходило.

До слова, напередодні, 21 жовтня, російські окупанти вдарили по складських приміщеннях «Епіцентру» в Ковелі на Волині. Інфраструктура компанії зазнала ушкоджень, проте люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня росіяни також завдали ударів по житловій забудові на Харківщині та вдарили по 24-поверховому будинку в Києві. Внаслідок атак загинули щонайменше четверо людей, понад десяток зазнали поранень.