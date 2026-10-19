Під час атаки в парку перебувало багато людей

Російські війська у понеділок, 19 жовтня, атакували безпілотником центральний парк у Новій Водолазі на Харківщині. Внаслідок удару загинули шестеро людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та президент Володимир Зеленський.

За словами Вигівського, під час атаки в парку перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми.

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Доповнено о 21:13. Внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, серед них діти.

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«Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року. Її маму звали Інна, вона померла у лікарні. Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей», – написав Зеленський.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відзначив, що внаслідок атаки також пошкоджено кафе. Поранених, зокрема у важкому стані, доправляють до лікарень Харкова.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували Рівне та Рівненську область реактивними безпілотниками. Унаслідок ударів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, четверо людей постраждали.