На місці влучання виникла пожежа

У понеділок, 19 жовтня, Рівне та Рівненська область перебувають під атакою російських безпілотників. Унаслідок ударів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, четверо людей постраждали. Про це повідомила поліція Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, росіяни атакували регіон реактивними БпЛА. Зафіксували влучання, зокрема по об’єктах цивільної інфраструктури. Також працювали сили протиповітряної оборони.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«На місцях подій злагоджено працювали всі відповідні служби. Поліцейські забезпечували охорону місць влучань, обмежували доступ сторонніх осіб і допомагали постраждалим», – зазначають в поліції.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Трьох жінок і чоловіка доправили до лікарні. Після обстеження чоловіка госпіталізували з осколковим пораненням ноги.

Телеграм-канали також публікували відео ймовірного влучання в багатоповерхівку в Рівному. Водночас голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що, за попередніми даними, житловий сектор не постраждав.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Додамо, що повітряна тривога на Рівненщині триває з ночі. О 02:11 її оголосили в Рівненському та Сарненському районах, згодом – у Вараському та Дубенському. Після нетривалих відбоїв тривогу оголосили повторно: у Рівненському районі – о 05:56, у Вараському та Сарненському – о 08:24, у Дубенському – о 10:30.