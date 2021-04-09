Одразу після початку ексалації на Донбасі Україна пропонувала провести переговори у нормандському форматі, але Кремль відмовився. Про це в інтерв’ю​ Lb.ua повідомив заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрям, Ігор Жовква.

«Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції», – розповів Жовква.

На запитання, чи можна говорити, що саміт лідерів «четвірки" переноситься на невизначений термін, Жовква зазначив, що «питання не в датах: конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту – Росія».

Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню, та й той постійно порушується.

При цьому Жовква вважає, що не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів «четвірки».

Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло.