У Чорному морі російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв

Росіяни поповнили своє корабельне угруповання у Чорному морі чотирма надводними ракетоносіями. Сумарний залп ракет типу «Калібр» – до 32 одиниць. Про це оперативне командування «Південь» повідомило ввечері 6 травня.

«На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!» – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що останніми днями росіяни посили атаки по Україні. Ворог застосовує ракети, керовані авіаційні бомби та використовує дрони-камікадзе. Ракети випускають, зокрема, з моря.

Вдень 6 травня повідомлялося, що росіяни прибрали ракетоносії в Чорному морі, там перебувало 6 кораблів РФ. При цьому в ОК «Південь» наголосили, що ракетна небезпека може виникнути раптово – як з повітря, так і з суші чи з моря.