Наслідки удару росіян по Глухову Сумської області керованими авіабомбами 5 травня 2023

Російські воєнні злочинці ввечері п’ятниці, 5 травня, зі своєї території випустили дві керовані авіабомби по приватних будинках та навчальному закладу в Глухові Сумської області. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, повідомив у суботу, 6 травня, Офіс генерального прокурора.

«5 травня 2023 року близько 22:20 окупанти з території російської федерації скинули на приватні домоволодіння мирних жителів та навчальний заклад у Глухові Сумської області, за попередньою інформацією, дві керовані авіабоми. У результаті авіаударів пʼятеро мирних жителів, серед яких 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження», – сказано в повідомленні.

Крім того, авіабомби пошкодили щонайменше 34 будинки, 2 з них знищені вщент. У навчальному закладі вибито вікна, пошкоджено дах, уламками посічені стіни.

Зауважимо, що росіяни вже понад місяць б’ють керовами авіабомбами по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. У Повітряних силах неодноразово наголошували, що керовані авіаційні бомби – велика проблема, оскільки Україна наразі не має чим їх збивати. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат неодноразово наголошував на тому, що протидіяти таким бомбам можуть, наприклад, літаки F-16, про які Україна просить вже давно, але згоди на їх надання досі немає.

Керовані авіабомби літають на відстань до 70 км, а літаки, з яких їх випускають, не входять у зону ураження української ППО. Ігнат наголошував, що далекобійні системи ППО зможуть відігнати російську авіацію від українських кордонів.

З його слів, росіяни за день можуть випустити до 20 таких авіабомб. Вони бувають вагою 250, 500 і 1500 кг. Ігнат уточнив, що запас таких авіабомб у Росії – великий.