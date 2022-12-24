Загальне корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць

У Чорному морі є чотири кораблі ворога з ракетоносіями, сумарний залп з яких може сягати 24 ракет типу «Калібр». Саме корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Серед них є 2 надводних і 2 підводних ракетоносії.

«Імовірно, ворог готується до нанесення ракетних ударів. Будьте пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 23 грудня, попередив, що російські окупанти можуть активізувати свій терор на свята.

«Будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного», – заявив він.

Глава держави попросив дослухатися до сигналів повітряної тривоги і допомагати один одному.