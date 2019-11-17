Росія вивела з окупованої Керчі захоплені торік українські військові кораблі

Росія почала виводити з окупованої Керчі незаконно захоплені українські військові кораблі

В окупованій Керчі почали буксирувати захоплені в листопаді 2018 року українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу». Очікується, що найближчим часом їх передадуть у відкритому морі Україні. Операція відбувається під контролем кораблів російських прикордонників.

Як повідомила російська газета «КомерсантЪ» з посиланням на очевидців, першим причал Керченського морвокзалу покинув буксир «Яни Капу». За деякий час на буксир взяли ще один із українських катерів – «Бердянськ», який під час захоплення його російськими силовиками отримав пробоїну.

Як пише ресурс «Крим.Реалії», також з акваторії порту вийшов і український військовий катер «Нікополь». Усі три судна супроводжує російська берегова охорона. Наразі вони прямують Керченською протокою в напрямку Чорного моря.

За усім процесом стежать російські прикордонники. Крім того, місце стоянки суден оточили правоохоронці.

Згідно з міжнародною базою відстеження суден Мarine Тraffic, українські буксири «Титан» і «Гайдамака», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір» перебувають у Чорному морі біля берегів Криму. Передбачається, що вони приймуть три українські судна з Керчі і супроводжуватимуть їх в порт.

Як пише «Думская», буксири «Титан», «Гайдамака» і рятувальне судно «Сапфір» після 12:00 продовжували рух у східному напрямку та перебували приблизно за 35 км на південь від Ялти.

Між тим українські військові кораблі вже пройшли під кримським мостом.

Прикордонне управління ФСБ в окупованому Криму повідомило, що Росія передає Україні кораблі згідно з досягнутими домовленостями. Сама ж передача має завершитися у понеділок, 18 листопада. Наразі здійснюється буксирування суден до домовленого місця, процитував повідомлення окупантів російський «Інтерфакс».

Нагадаємо, Росія захопила вищезгадані українські кораблі та 24 українських моряків, коли вони спробували перетнути контрольовану окупантами Керченську протоку і переплисти до Азовського моря з Чорного.

Моряків Росія повернула Україні 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами, хоча трибунал ООН вимагав від Росії повернути моряків і судна без жодних умов.

Кримінальне провадження проти українських моряків за нібито незаконний перетин кордону у Росії не закрили. У зв’язку з цим, за інформацією «Коммерсанта», Росія якщо й поверне Україні кораблі – то без особистої зброї моряків і документів: їх використовуватимуть як речові докази.