Окупанти випустили ФАБ-3000 з винищувача Су-34

Російське міністерство оборони показало відео застосування важкої авіабомби ФАБ-3000 над українськими територіями. У неділю, 14 липня, окупанти заявили, що нібито уразити трьохтонною бомбою пункт тимчасової дислокації ЗСУ.

Міноборони Росії заявило, що удар авіабомбою ФАБ-3000 нанесли з винищувача Су-34. Зазначається, що ціллю бомби став «пункт тимчасової дислокації ЗСУ» у зоні угруповання росіян «Сєвєр».

Раніше, наприкінці червня, один з російських пропагандистів заявив, що росіяни атакували населений пункт Липці у Харківській області з ФАБ-3000. Зокрема, окупанти завдали удару бомбою вагою 3 тонни по трьохповерховому будинку, де нібито перебували українські військовослужбовці. На відео, оприлюдненому пропагандистом, видно, як бомба не влучає прямо в будівлю, проте провокує масштабний вибух та значні ушкодження навколо.

Зазначимо, тоді речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що інформація про застосування важких авіабомб ФАБ-3000 потребує підтвердження.

«Остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли офіційно вдасться виявити уламки і хоча б ознайомитися з місцем. По відео сказати складно, тому необхідно трохи зачекати, коли вдасться дослідити це місце і вже з упевненістю повідомити, який саме це був тип боєприпасу», – повідомив він.

До слова, у березні 2024 року російське міністерство оборони заявило про початок масового виробництва ФАБ-3000.

Що відомо про бомбу ФАБ-3000

Важку фугасну авіаційну бомбу ФАБ-3000 почали виготовляти після Другої світової війни у СРСР. Вага снаряду – 3 тонни, з яких 1400 кг – вибухівка. Вага та конструкція авіабомби дозволяє пробивати бетон, укриття, а також різні промислові споруди.

Бомба призначена для вільного падіння з винищувачів Су-34 чи Ту-22М3. Наразі відомо про дві варіації ФАБ-3000:

стандартна ФАБ-3000-М46;

Важча та керована плануюча ФАБ-3000-М54.

Росіяни застосовують ФАБ-3000 в Україні не вперше. У квітні 2022 року окупанти обстрілювали важкими авіабомбами завод «Азовсталь у Маріуполі», який обороняли українські військовослужбовці.