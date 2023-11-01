Наслідки російської атаки на Кременчуцький НПЗ

У ніч на 1 листопада російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керованих авіаційних ракет Х-59.

Під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

«Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці», – повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.

Також у ніч на середу у Хмельницькому районі Хмельницької області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Унаслідок вибухів на Хмельниччині пошкоджень цивільної інфраструктури та травмованих немає, запевнив він, пише «Суспільне».

Район пуску Х-59 та частини «шахедів» – Курська область Росії, решта ворожих ударних БПЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ РФ.

Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ударні БПЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.