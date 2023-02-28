У вівторок, 28 лютого, у російському Санкт-Петербурзі закрили небо над містом через невідомий об'єкт у повітрі. Про це повідомляє «Медуза».

У місті закрили місцевий аеропорт Пулково, ввели план «Килим» [«Ковёр»], який оголошують у випадку незаконного перетину кордону літаючим апаратом.

В небо підняли винищувачі, натомість, всі цивільні рейси – розвертають. За словами журналістів, повітряний простір закрили у радіусі 200 км навколо Санкт-Петербурга.

Цивільні рейси розвертаються, не долетівши до Санкт-Петербурга

У владі Санкт-Петербурга повідомили, що «в аеропорту Пулково оголошено ​​затримку рейсів до 12 годин», не уточнивши причин.

За даними деяких російських ЗМІ, «невідомий літаючий об'єкт» виявили за 160-200 км від міста. Попередньо відомо, що він схожий на «великий безпілотник».

До слова, у кількох російських регіонах на різних радіостанціях та телеканалах пролунало оголошення про повітряну тривогу. Оголошення про повітряну тривогу та необхідність пройти в укриття чули жителі Ленобласті, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я.