Вранці 22 лютого в кількох містах Росії по радіо пролунали сигнали «повітряної тривоги». Про це повідомляє «Медуза».

Повідомлення було передано в ефір радіостанцій Relax FM, «Юмор FM», Comedy Radio, «Авторадіо».

«Увага, оголошується повітряна тривога. Всім негайно пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару», – оголосив диктор в ефірі радіостанцій.

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Повідомлення чули жителі П'ятигорська, Тюмені, Воронєжа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Бєлгорода, Старого Оскола, Уфи, Новоуральська. У російському МНС заявили, що сервери радіостанцій нібито були зламані.

Повітряна тривога в РФ – досить рідкісне явище. Її часто не чули навіть під час ударів по місцевих військових об'єктах. Для прикладу, влада Бєлгорода пояснювала, що нібито «немає сенсу вмикати сигнал, оскільки регіон знаходиться занадто близько до кордону України і, враховуючи час підльоту ракет та БПЛА – це і так не дасть результату».

Проте російські сигнали тривоги часто звучать на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Криму та на Донбасі.