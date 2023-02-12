Для організації атаки дронами по території України Росія, імовірно, залучає іноземних найманців. Про це свідчать перехоплені розмови двох операторів Shahed, які уточнюють координати цілі під час масованої атаки РФ 10 лютого. У ній співрозмовники спілкуються курдською мовою, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідники наголошують, що РФ почала залучати до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів.

відео ГУР

Зазначається, що співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Це перехоплення може свідчити проте, що на боці РФ також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed.

У ГУР нагадали, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.

Як повідомляв Укрінформ, іранські інструктори допомагають російським загарбникам запускати дрони-камікадзе з кримських полігонів та Херсонщини.