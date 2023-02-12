Знищений російський БПЛА

Увечері 11 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили 4 ударні та 1 розвідувальний дрон, які застосовувала Росія. Про це повідомляється на Telegram-каналі Повітряних сил.

«Увечері 11 лютого 2023 року російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку. Як і зазвичай, пуски «шахедів» здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, у проміжку із 18:40 по 21:30 силами та засобами зенітних ракетних підрозділів повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗС України було знищено 4 ударних дрони-камікадзе «Shahed-136/131».

«Крім того, на цьому напрямку, захисники неба знищили БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – зазначається в дописі.

Нагадаємо, уранці 10 лютого росіяни здійснили масовану атаку по території України. У Києві уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку, у Хмельницькому виникли перебої з електроенергією після вибуху, у Запоріжжі зафіксували два прильоти, у Харкові восьмеро людей отримали поранення.

Війська РФ здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, підтверджують в Міноборони України. Під час атаки дві російські ракети перетнули кордон України і пролетіли над Молдовою та Румунією, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Окрім того, Росія застосувала ударні БПЛА, 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131» збила протиповітряна оборона.