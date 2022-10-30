Разом з військовослужбовцями РФ до Білорусі прибувають так звані «кадирівці»

Російські війська не припиняють ведення наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, завозять своїх військових та «кадирівців» до Білорусі, а також готуються до оборони поблизу Херсона. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, Росія продовжує перекидання окремих підрозділів на територію Білорусі. 26 жовтня там зафіксували прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з Росії.

Разом з військовослужбовцями РФ прибувають так звані «кадирівці». Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

За даними Генштабу, під час так званої «евакуації» з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію цього виправного закладу Росія використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу Херсона окупанти здійснюють заходи з підготовки до оборони. Зокрема, до Каланчака з російського міста Грозний прибули близько сотні «росгвардійців».

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення. А у селі Велика Знам’янка Запорізької області Росія продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Війська РФ продовжують обстріли вздовж лінії зіткнення, по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Так, упродовж минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали понад 45 населених пунктів.

Нагадаємо, що в українській розвідці вважають, що російське військове командування може наважитися атакувати Україну з Білорусі у випадку втрати контролю над Херсоном.