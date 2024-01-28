Пожежа в Кременчуцькому районі Полтавщини після російської атаки

Війська окупаційної армії ввечері у суботу та у ніч на неділю, 27 січня, атакували ударними дронами та ракети об'єкти інфраструктури у 4 областях України. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ зранку 28 січня.

Українські захисники знищили 4 з 8 «шахедів», які уночі росіяни випустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія).

Ворог також застосував для обстрілу ракети. Зокрема двома ракетами «Іскандер-М» з району Воронезької області було атаковано Полтавщину, а ще трьома С-300 з тимчасово окупованої території – Донеччину.

За даними Повітряних сил, атаки зазнали цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації.

На Полтавщині внаслідок ракетного удару зазнав пошкоджень промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району. На місці виникла пожежа. Жертв та постраждалих немає, повідомили в ОВА.

У Запорізькій області ураження зазнав один з об’єктів інфраструктури. На місці працювали фахівці ДСНС.

«Ворожі БПЛА атакували обласний центр. Працювали підрозділи Сил оборони», – написав начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

Інформації про наслідки атаки Дніпропетровщини та Донеччини поки не надходило. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.