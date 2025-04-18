Росіяни безпілотниками атакували хлібзавод у Сумах

Вранці п’ятниці, 18 квітня, російські військові ударними безпілотниками атакували Суми. Під обстріл потрапив хлібзавод. Внаслідок атаки є загиблий та постраждала. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Росіяни близько 05:00 атакували підприємство, що виробляє хлібобулочні та кондитерські вироби. Окупанти запустили по будівлі три ударні безпілотники типу «Герань-2». У прокуратурі зазначають, що підприємство є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів в області. Зокрема, там до Великодня виготовляли паски.

Внаслідок російської атаки загинув 61-річний чоловік, який завантажував продукцію. Також поранення отримала 55-річна працівниця хлібзаводу.

Співробітники підприємства розповіли «Суспільному», що наразі виробництво призупинили, у приміщенні відключили комунікації.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 13 квітня близько 10:15 російські військові вдарили по центральній частині Сум двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули 35 людей.