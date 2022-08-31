Російський міністр освіти Сєргєй Кравцов відрапортував, що вчителі вже «пройшли підвищення кваліфікації»

У Міністерстві освіти держави-терориста Росії готують підручник «правильної» української мови для окупованих територій. Про це на нараді з президентом Росії і воєнним злочинцем Владіміром Путіним заявив російський міністр освіти Сєргєй Кравцов.

Нові підручники призначені для шкіл у т.з. «ДНР» та «ЛНР». Нібито, діти зможуть продовжувати вивчати українську мову, як рідну. А рішення про це, за словами Кравцова, прийматимуть батьки та педагоги, повідомляє російське пропагандистське агентство «РБК».

Російський міністр стверджує, що для цього було розроблено спеціальні навчальні плани, методичні матеріали, а вчителі пройшли відповідне підвищення кваліфікації.

Він додав, що навіть «готується підручник класичної української мови».

Водночас російський міністр не уточнив, які саме вчителі «пройшли підвищення кваліфікації» і що мається на увазі під підручником «класичної української мови».

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що окупаційна влада так званої «ЛНР» підготувала для вчителів на 1 вересня методичку з рекомендаціями. У рекомендаціях є детальний план проведення уроку «Моя історія» зібрано пропагандистську інформацію РФ.