Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія, задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найімовірнішим варіантом дій.

Секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 січня, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів. Натомість за його словами, все вказує на те, що РФ може мобілізувати до 200 тис. військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Столтенберг НАТО зазначив, що президент Росії Владімір Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Натомість голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

Як зазначають американські аналітики, заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.

Крім того, на умови для наступу РФ вказують і російські військові блогери, які запевняють, що Росія задіяла ще не всі резерви для нього.