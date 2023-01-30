На думку Бена Годжеса, «вирішальною територією для цієї війни є Крим»

Найважливішим полем битви, яке вирішить результат війни в Україні, може стати Крим. Про це заявив екс-командувач армією США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Insider.

Він зазначив, що Україна ніколи не буде у безпеці та не зможе відновити свою економіку, доки Росія зберігає контроль над Кримом.

«Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає, що він не може погодитися з тим, щоб Росія зберегла контроль над Кримом», – сказав Ходжес.

На його думку, звільнення Криму може бути досягнуто за рахунок ізоляції півострова повітряними і наземними ударами для роз'єднання і порушення основних шляхів сполучення Росії з Кримом – Керченського мосту і так званого сухопутного мосту.

За його словами, найближчими кількома місяцями Україна встановить умови для можливого звільнення півострова. При цьому Ходжес зазначив, що українській армії необхідно отримати від союзників танки та високоточну ударну зброю великої дальності, щоб вигнати російські війська з Криму.