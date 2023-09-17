Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загострилося питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу. Через це окупанти готуються перекинути стоки річки Молочна на зрошувальні канали, що призведе до дефіциту води в Мелітополі Запорізької області.

Як повідомив у неділю, 17 вересня «Центр національного спротиву», окуповані території Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства Росії Андрєй Разін. Він зустрівся з призначеною окупантами «заступницею голови ради міністрів – міністеркою АПК та продовольчої політики» Свєтланою Шевченко. Окупаційна адміністрація запропонувала російському міністру використати води річки Молочна, що є найбільшою на окупованій території Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали.

Як повідомили в «Центрі національного спротиву», окупаційна адміністрація вже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт. Водночас у повідомленні наголошується, що таке рішення окупантів може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у Мелітополі, що створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на окупованих територіях.

Нагадаємо, росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС уночі 6 червня. Внаслідок цього близько 700 тис. людей залишилися без води. Також це призвело до значних підтоплень на Херсонщині. Велику кількість затоплених будинків відновити неможливо.