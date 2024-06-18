Російські війська намагаються вийти на кордони Луганської області. Для цього вони посилили наступ танковими полками та іншими видами наявного арсеналу, повідомили у Третій окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ у вівторок, 18 червня.

Як повідомляється, смуга фронту 3-й ОШБр в Харківській області, що межує з Луганською областю, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

«Найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Первомайське, з подальшим захопленням населеного пункту Борова», – йдеться у повідомленні.

Проти підрозділів українських захисників кинуті 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії ворога. Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Також у хід іде й інше озброєння – FPV, КАБи та хімічна зброя.

У 3-й ОШБр уточнили, що з травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 – ворог втратив пораненими. Як повідомляється, ворог кидає взводи та роти особового складу, стрімку ліквідацію яких компенсує поповненням живої сили в кількості 250-400 солдатів ЗС Росії щотижня.

Бригада зазначила, що попри переважну кількість противника та відсутність резервів, вона продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.