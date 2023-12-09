На в’їзді до тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники почали масово зводити та розширювати свої оборонні споруди. Про укріплення повідомив у суботу, 9 грудня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни частково поновлюють оборонні укріплення, які залишилися від українських військовослужбовців. Окупанти розширяють укріплення на схід та захід.

Радник міського голови оприлюднив відео, на якому видно оборонні споруди. За даними Андрющенка, на відео видно укріплення, розташовані на в’їзді до Маріуполя з Донецького напрямку.

«Зараз [укріплення] поновлені та в боєздатному стані. Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід). Не просто розширяються – тут системно проводить тренування окупаційний гарнізон», – повідомив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 12 жовтня партизанський рух «Атеш» повідомив, що росіяни розпочали підготовку до оборони Маріуполя. Зокрема, окупанти перекидали протитанкові бетонні піраміди на північний захід від міста.