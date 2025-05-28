Зеленський заявив, що найсильніші російські війська зараз перебувають на Курському напрямку

Росія намагається накопичити сили на Сумському напрямку й стягнули туди уже 50 тис. солдатів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомило у середу, 28 травня, «Суспільне».

За словами Зеленського, накопичення сил на Сумському напрямку росіяни готували з Курщини, однак повністю реалізувати це в бажаних масштабах свої плани окупанти не змогли через операції українських військових.

«Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всі свої війська з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Ми робили на Курщині відповідні кроки», – розповів президент.

Він відзначив, що найбільші і найсильніші російські війська перебувають зараз на Курському напрямку.

«Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що у Сумській області під окупацією перебувають чотири населені пункти, мешканців звідти евакуювали.