Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляє профільний сайт Defense Express.

Як зазначає видання, війська РФ з початку окупації Бердянська використовують місцевий аеродром як базу для гелікоптерів. На супутникових знімках, зроблених 27 січня, можна помітити дев'ять летальних апаратів, серед яких, ймовірно, гелікоптери та один безпілотник «Форпост».

Елементи основної лінії оборони на знімках позначені червоним, синім – протитанкові надовби, встановлення яких ще триває, жовтим – внутрішній периметр оборони, який було створено раніше.

Згідно з супутниковими знімками, росіяни намагаються перетворити аеродром на вузол оборони, там уже звели укріплення. Лінія оборони росіян складається з окопів, траншей та окремих позицій, у тому числі укриттів для техніки.

Також там звели протитанкові бетонні загородження. Станом на 27 січня вже 30% аеродрому оточено такими спорудами.

«Швидше за все, у рашистів значно ширші плани саме на цей об'єкт, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу», – зазначають у Defense Express.