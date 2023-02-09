В місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в четвер, 9 лютого.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства «Придніпровська Біотес» в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що інвестиції у Придніпровську біоТЕС склали 15 млн євро, станція працювала на лушпинні соняшника і соломі.

Також зазначимо, що 7 лютого стало відомо про будівництво росіянами стаціонарного крематорію в Новопскові Луганської області.