Росіяни примусово виселяють із помешкань жителів міста Токмак Запорізької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому в неділю, 5 лютого.

«В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян зі своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих “правоохоронних органів”. Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю», – сказано в повідомленні.

Токмак перебуває під російською окупацією з 26 лютого. 2022 року. До війни там проживали майже 30 тис. людей.

Додамо, що такі самі дії російські загарбники здійснювали і в інших населених пунктах, які тимчасово перебувають під їхнім контролем. Так, нещодавно Генштаб повідомляв, що в Херсонській області окупанти депортували ціле село.