Росіяни примусово виселили з помешкань і депортували мешканців села Нечаєве, яке розташоване поблизу Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області, повідомив Центр національного спротиву.

За його інформацією, росіяни виселили людей з їхніх помешкань, аби розквартирувати у них своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих мешканців. У захоплених помешканнях росіяни займаються мародерством.

За інформацією ЦНС, мешканців села депортували на південь, де вони залишилися без засобів для існування та змушені були отримати російські паспорти задля виплат у розмірі 10 тис. рублів.

«Виїзд до підконтрольних уряду України територій ворог закрив, як й не дозволяє обіг гривні. Тобто, навіть якщо в людей є заощадження – росіяни конфіскують валюту», – наголошується в повідомленні.

Зазначимо, що депортація місцевого населення, як і мародерство, є воєнними злочинами.