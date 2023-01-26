Окупанти депортували мешканців села біля Олешок на Херсонщині
Депортовані мешканці були змушені отримати російські паспорти заради виплат
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Росіяни примусово виселили з помешкань і депортували мешканців села Нечаєве, яке розташоване поблизу Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області, повідомив Центр національного спротиву.
За його інформацією, росіяни виселили людей з їхніх помешкань, аби розквартирувати у них своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих мешканців. У захоплених помешканнях росіяни займаються мародерством.
За інформацією ЦНС, мешканців села депортували на південь, де вони залишилися без засобів для існування та змушені були отримати російські паспорти задля виплат у розмірі 10 тис. рублів.
«Виїзд до підконтрольних уряду України територій ворог закрив, як й не дозволяє обіг гривні. Тобто, навіть якщо в людей є заощадження – росіяни конфіскують валюту», – наголошується в повідомленні.
Зазначимо, що депортація місцевого населення, як і мародерство, є воєнними злочинами.