Снаряди влучили у житлову інфраструктуру, під завалами опинились люди

13 березня російські військові обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Як повідомивголова Миколаївської ОВА Віталій Кім, 13 березня близько 8 ранку росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Снаряди влучили у житлову інфраструктуру.

Внаслідок обстрілу люди опинилися під завалами. Рятувальники дістали тіла двох загиблих, чоловіка та жінки 1978 та 1980 року народження. 7-річну дитину з травмами госпіталізували.

Ще двоє доросли травмовані. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під ними ще можуть бути люди, тож кількість жертв ще може зрости.