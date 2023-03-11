Спалений від влучання російського снаряда автомобіль у Херсоні, 11 березня 2023

Вдень у суботу, 11 березня, російські загарбники масовано обстріляли з артилерії центр Херсона, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Херсон знову під вогнем російської армії, - є жертви. На Миколаївському шосе, за попередніми даними, уламки ворожих боєприпасів травмували двох людей. Один із постраждалих загинув на місці. Через влучання снаряда палає автомобіль. Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу», – написав він у Telegram.

Через кілька хвилин після цього він уточнив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаївського шосе в Херсоні зросла до трьох, двоє людей отримали поранення.

Наслідки влучання російського снаряда, Херсон, 11 березня 2023, фото «Мост»

Місцеве видання «Мост» зазначає, що всі цивільні, які загинули внаслідок цього обстрілу, перебували біля супермаркету. Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.