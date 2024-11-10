Росіяни з артилерії обстріляли Свеську громаду

Удень неділі, 10 листопада, російські війська завдали артилерійського обстрілу по Свеській громаді Сумської області. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомила прокуратура Сумщини.

Як встановили слідчі, 10 листопада близько 15:20 росіяни з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога загинув 52-річний чоловік та 58-річна жінка отримала тяжкі поранення.



Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, уночі та зранку 10 листопада російська армія 36 разів обстріляла Сумську область. Влучання зафіксували у 12 громадах. Зокрема, у Миропільській громаді внаслідок атаки поранена людина та сталася пожежа у житловому будинку, повідомили в Сумській ОВА.