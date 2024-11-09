Наслідки російського авіаобстрілу Куп’янська 9 листопада

У суботу, 9 листопада, російська армія вчергове обстріляла місто Купʼянськ Харківської області. Унаслідок обстрілу на двох перехожих впали дроти від електричної мережі, від чого ті загинули. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура.

Як встановили слідчі, близько 11:00 російські війська завдали авіаційного удару по Куп’янську. Попередньо, ворог вдарив по місту КАБ-1500.



Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Люди загинули на місці. Їхні тіла сильно обгоріли, триває встановлення даних.

На місці влучання виникла пожежа. Поранення також зазнав 61-річний чоловік. Окрім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарчі приміщення та зруйновано 15 гаражів.



Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).